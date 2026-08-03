Γαύδος: Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 48 μετανάστες

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, νοτιο -νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση είναι υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 48 άτομα.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες δύο περισυνελέγησαν από πλοίο της δύναμης FRONTEX, επτά από παραπλέον πλοίο και ακόμη 39 από σκάφος της Λιβυκής Ακτοφυλακής.

Παράλληλα, στην περιοχή παραμένουν ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, συνεχίζοντας τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη με βορειοδυτικούς ανέμους, έντασης 4 μποφόρ.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ