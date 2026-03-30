Γαύδος: Εγκλωβισμένοι μαθητές από σχολείο της Βούλας

Μαθητές και γονείς από σχολείο της Βούλας βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Γαύδο.

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας ταξίδεψε στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης προκειμένου οι μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και να παρελάσουν μαζί με τα λιγοστά παιδιά του ακριτικού νησιού.

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί δεν επέτρεψαν το ταξίδι της επιστροφής, καθώς το πλοίο της γραμμής έμεινε δεμένο στο λιμάνι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών, ενώ εξήγησε, ότι το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι υπήρξε ενημέρωση από την κυβέρνηση, πως εάν δεν είναι ούτε και σήμερα εφικτή η επιστροφή, θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.