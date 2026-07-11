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Γαύδος: Διασώθηκαν 35 πρόσφυγες ανοιχτά του νησιού

Με τη νέα άφιξη, ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ανέρχεται σε 135

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΥΔΟΣ ΚΡΗΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Στη Γαύδο μεταφέρονται 35 πρόσφυγες που εντοπίστηκαν το βράδυ σε λέμβο ανοιχτά του νησιού.

Η λέμβος βρισκόταν 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά της Γαύδου και εντοπίστηκε από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Η επιχείρηση έγινε με καλές καιρικές συνθήκες και συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Με τη νέα άφιξη, ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες ανέρχεται σε 135.

Λιμενικό και Frontex παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές νέες αφίξεις, καθώς η Κρήτη και η Γαύδος έχουν εξελιχθεί σε βασικές πύλες εισόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 198 περιστατικά αφίξεων στην Κρήτη, με συνολικά 8.900 πρόσφυγες και μετανάστες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
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