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Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα σκύλο

Οργή με το βίντεο από τη στιγμή που η οδηγός πατά τη «Σίσσυ, μια ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΣΚΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Facebook Twitter
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Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της σκύλο στη Γαστούνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν η «Σίσσυ», μια ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς, στάθηκε μπροστά από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η φερόμενη δράστιδα.

Στο βίντεο που εξετάστηκε από τις αρχές φαίνεται το σκυλί να βρίσκεται ακινητοποιημένο στον δρόμο, ενώ το όχημα πλησιάζει προς το μέρος του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η οδηγός φαίνεται να έχει αντιληφθεί το ζώο και αντί να σταματήσει, επιταχύνει και παρασύρει το σκυλί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι αστυνομικοί του Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την οδηγό, η οποία είναι 60 ετών και κάτοικος της περιοχής.

Η 60χρονη αναζητείται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.


 

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