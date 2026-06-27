Γαστούνη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ στην 60χρονη που πάτησε και σκότωσε σκύλο

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην 60χρονη οδηγό που κατηγορείται ότι πάτησε και σκότωσε σκύλο στη Γαστούνη.

Ο Εισαγγελέας Αμαλιάδας, σύμφωνα με το Star, εξετάζει τη δικογραφία για την υπόθεση της παράσυρσης και του θανάτου του σκύλου στη Γαστούνη, ενώ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ασκήσει κακουργηματική ποινική δίωξη σε βάρος της 60χρονης.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Πηνειού, σύμφωνα με τους δικηγόρους της 60χρονης που προαναγγέλλουν ότι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις και στη συνέχεια θα προσφύγουν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου.

Γαστούνη: Πώς έγινε η ταυτοποίηση της 60χρονης

Η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστιδας πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Όπως ανέφερε, «το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», ενώ σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση ζώων για υιοθεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές.