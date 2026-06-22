Γαστούνη: Προφορική κατάθεση έδωσε η 60χρονη που πάτησε και σκότωσε τον σκύλο

Κακουργηματική δικογραφία για θανάτωση ζώου σχηματίστηκε εις βάρος της 60χρονης που ευθύνεται για τον θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στη Γαστούνη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της δικογραφίας και η διαβίβασή της στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.

Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί.

Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Γαστούνη: Πώς έγινε η ταυτοποίηση της 60χρονης

Η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστιδας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Όπως ανέφερε, «το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», ενώ σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση ζώων για υιοθεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ