Γαστούνη: Πτώση 13χρονης από όροφο κατοικίας

Ατύχημα με την πτώση 13χρονης σημειώθηκε στη Γαστούνη, το μεσημέρι της Τρίτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης, όταν κορίτσι ηλικίας 13-14 ετών βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από κτίριο, επί των οδών Γιαννακοπούλου και Ι. Λιάκου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Όπως έγινε γνωστό η ανήλικη είχε τις αισθήσεις της και διατηρούσε επικοινωνία με το περιβάλλον.

Λόγω των τραυματισμών που έφερε κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, προκειμένου να δεχθεί ιατρική φροντίδα και να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ανήλικη φέρει τραύμα στο κεφάλι και παράλληλα, εξετάζεται πιθανός τραυματισμός στο μηριαίο οστό, ενώ η υγεία της φαίνεται να μην διατρέχει κίνδυνο.

Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου για πρόσθετες εξετάσεις και ολοκληρωμένη ιατρική αξιολόγηση.

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό ατύχημα, χωρίς ακόμη να υπάρχει επίσημο πόρισμα.

Με πληροφορίες από ilialive