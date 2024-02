Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Δεύτερη ημέρα διαβουλεύσεων στη Βουλή για το νομοσχέδιο

Συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη ημέρα των διαβουλεύσεων στη Βουλή, σχετικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Ήδη από την πρώτη ημέρα των διαβουλεύσεων, ορισμένα κόμματα πήραν ξεκάθαρη θέση υπέρ της ψήφισής του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας τάσσονται υπέρ.

Από την άλλη, κατά του νομοσχεδίου τάσσονται Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και η Νίκη. Μάλιστα ζήτησαν να κληθούν η Ιερά Σύνοδος και η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους ως φορείς αύριο στη Βουλή, προκειμένου να πουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου. Το αίτημά τους ωστόσο δεν έγινε δεκτό από το προεδρείο.

Υπενθυμίζεται πως το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στις 15 Φεβρουαρίου ενώ αύριο, Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου θα κληθούν διάφοροι φορείς για να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο.

Γάμος ομόφυλος ζευγαριών: Οι φορείς που θα κληθούν στην επιτροπή

Οι φορείς που καλούνται στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, η Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, εκπρόσωπος από το Θεσσαλονίκη Pride, το Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ