Γαλάτσι: Πώς έγιναν «με διαφορά λίγων λεπτών» οι δύο οπαδικές επιθέσεις - Όσα συνέβησαν πριν τη συμπλοκή

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα δέχθηκαν δύο άτομα χθες το βράδυ στο Γαλάτσι.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Οι δύο επιθέσεις, που έγιναν σε πολύ κοντινή απόσταση και με διαφορά λίγων λεπτών, συνδέονται μεταξύ τους, αφού είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των τραυματιών και ομάδας ατόμων, με τηνΕΛΑΣ να αναζητά τους δράστες.

Πρόκειται για το ίδιο οπαδικό περιστατικό, που συνέβη στα Τουρκοβούνια, σε ένα απόμερο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα κυνηγητό στα γύρω στενά, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πέντε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δράστες να τραυματίσουν με μαχαίρι στον γλουτό τον 32χρονο, καθώς και τον νεαρό φίλο του στο στήθος.

Γαλάτσι: Το χρονικό των επιθέσεων

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (7/2), όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια, συναντήθηκαν οι δύο παρέες, τα πέντε άτομα δηλαδή και οι δύο νεαροί, θύματα της επίθεσης.

Ακολούθησε μία άγρια συμπλοκή, στη συνέχεια ο 32χρονος με τον φίλο του προσπάθησαν να διαφύγουν και τότε ένας από τους πέντε δράστες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στον γλουτό τον 32χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει από τα γύρω στενά, βγήκε στον κεντρικό δρόμο, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα, φωνάζοντας και καλώντας σε βοήθεια από τους περαστικούς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα υπήρχε κυνηγητό στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του δρόμου, εκεί όπου οι δράστες κυνηγούσαν με αυτοκίνητο τον φίλο του 32χρονου. Αφού τον εντόπισαν κατέβηκαν από το όχημα, όπου μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες έβγαλε και όπλο και απείλησε τον νεαρό ηλικίας περίπου 25 ετών, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Στη συνέχεια, τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές ενώ τον τραυμάτισαν και με το μαχαίρι στο στήθος. Σημειώνεται ότι το θύμα φέρει κάποιες ελαφριές εκδορές.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ΙΧ και διέφυγαν προς τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου, την Αγίας Γλυκερίας, εκεί όπου σε κάποιο κάδο απορριμάτων πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης και οι αστυνομικοί το βρήκαν λίγη ώρα αργότερα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο ένας από τους δύο τραυματίες είχε τραυματιστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τότε είχε σκάσει μία κροτίδα στα χέρια του, οπότε είναι πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες της άγριας οπαδικής επίθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ