Γαλάτσι: Νεκρός βρέθηκε 80χρονος άνδρας με τραύμα στον λαιμό

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι του 80χρονος άνδρας το μεσημέρι του Σαββάτου στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός γύρω στις 15:00 στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του.

Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, ενώ στο δάπεδο του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος.

Στη συνέχεια αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από τις αρχές.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ