Γαλάτσι: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του 80χρονου

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τον θάνατο του 80χρονου, ο οποίος το περασμένο Σάββατο (25/7) εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Ο θάνατος του 80χρονου στο Γαλάτσι οφείλεται -σύμφωνα με τον ιατροδικαστή- σε απόφραξη των αεροφόρων οδών, με την Ασφάλεια Αθηνών να αναλαμβάνει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εχθές, Δευτέρα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, και προέκυψε πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Οι ερευνητές της αστυνομίας, εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο Γαλάτσι, στο μαξιλάρι βρέθηκαν κηλίδες αίματος, και μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας.



Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο, καθώς ο δράστης βρήκε αυτό που έψαχνε το πήρε και εξαφανίστηκε.



Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο.



Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς της Ασφάλειας Γαλατσίου.



Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στη περιοχή του έγινε το έγκλημα, αλλά και μαρτυρίες.