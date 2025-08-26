Γαλάτσι: Διαρρήκτης απείλησε με κατσαβίδι πατέρα που είχε μωρό στην αγκαλιά

Πρόσωπο με πρόσωπο με έναν διαρρήκτη ήρθε ένας πατέρας σε πολυκατοικία του Γαλατσίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8), λίγο μετά τις 17:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο διαρρήκτης εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων λόγω των καλοκαιρινών διακοπών άρχισε να σπάει τις κλειδαριές σε διάφορα διαμερίσματα σε μία πολυκατοικία επί της οδού Ανταίου στην περιοχή του Γαλατσίου και εν συνεχεία να εισέρχεται στο εσωτερικό τους αφαιρώντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Ωστόσο σε ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου ήρθε αντιμέτωπος με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα μαζί με το μωρό του, το οποίο την στιγμή που μπήκε ο διαρρήκτης, το κρατούσε και αγκαλιά.

Ο δράστης αρχικά τον απείλησε με ένα κατσαβίδι, ωστόσο ο πατέρας δεν πτοήθηκε και τον κυνήγησε μέχρι το μπαλκόνι από όπου ο διαρρήκτης πήδηξε στο κενό προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη.

Ωστόσο, έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, παραμένοντας ακινητοποιημένος στο οδόστρωμα. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν στο σημείο να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν αρχικά στο νοσοκομείο και εν συνεχεία να τον συλλάβουν.