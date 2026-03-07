ΓΑΔΑ: Ο άνδρας που απειλούσε ότι είχε εκρηκτικά ισχυρίστηκε ότι τα βρήκε σε άλσος της Ακρόπολης

Κατάθεση στις αρχές σχετικά με το χθεσινό συμβάν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από τη ΓΑΔΑ (Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής), όπου απείλησε να πυροδοτήσει εκρηκτικά, έδωσε ο 48χρονος άνδρας.

Σχετικά με τα εκρηκτικά, τα οποία από μεταγενέστερους ελέγχους διαπιστώθηκε πως είναι πραγματικά, υποστήριξε πως τα «βρήκε μέσα σε τάπερ, σε άλσος στην Ακρόπολη».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, έχει συλληφθεί πάνω από 10 φορές και έχει αποφυλακιστεί άλλες δύο, σχετικά με τον νόμο περί διαμονής στη χώρα και για τον νόμο περί ναρκωτικών.

ΓΑΔΑ: Το χρονικό του περιστατικού

Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για περίεργη συμπεριφορά και δυσκολία στην επικοινωνία μαζί του και αναφέρουν πως είχε πάνω του έγγραφο σχετικά με την τελευταία αποφυλάκισή του που έγινε πριν από 15 ημέρες και έτσι έγιναν γνωστά τα στοιχεία του.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 18:00 της Παρασκευής, όταν ο 48χρονος προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης. Ο ίδιος ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά και ότι ήθελε ένα τηλέφωνο για να μιλήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε πιάσει συζήτηση με τον άντρα και τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και κάποια λεπτά μετά ο 48χρονος αφοπλίστηκε και όπως διαπιστώθηκε πως έφερε δύο χειροβομβίδες. Στο σημείο έφτασε και το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.) από το οποίο περισυλλέχθηκαν 2 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό άλλων ευρημάτων.

Μετά τη δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάστηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα.