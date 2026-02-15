Φυλαμές Δομοκού: Νεκρός βαρυποινίτης μετά από συμπλοκή στο γραφείο του αρχιφύλακα

Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του αργά το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στις φυλακές Δομοκού, έπειτα από επεισόδιο που εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βαρυποινίτης φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί στον αρχιφύλακα που είχε βάρδια, έχοντας στην κατοχή του περίστροφο. Το πώς βρέθηκε όπλο μέσα στο κατάστημα κράτησης παραμένει αδιευκρίνιστο και αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Την ώρα του επεισοδίου στον χώρο βρίσκονταν και άλλοι κρατούμενοι. Κατά τους ισχυρισμούς τους, ένας από αυτούς επενέβη, αφόπλισε τον επιτιθέμενο και, στη διάρκεια της συμπλοκής, τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Στο κατάστημα κράτησης έχει κληθεί κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη, να ελέγξει αν οι περιγραφές των εμπλεκομένων ανταποκρίνονται στα γεγονότα και να διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.