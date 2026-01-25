Φυλάκιση καθηγήτριας στις Σέρρες: «Είπε στο παιδί ότι έχει φέρει μεγαλύτερη ταινία για τον δέσει πιο σφιχτά»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό σε Γυμνάσιο στις Σέρρες, όπου η διευθύντρια του σχολείου τιμώρησε 13χρονο μαθητή με τρόπο που χαρακτηρίστηκε ακραίος και απαράδεκτος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εκπαιδευτικός κάλυψε το στόμα του παιδιού με χαρτοταινία επειδή μιλούσε κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Για την πράξη της καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, χωρίς αναστολή, ποινή η οποία είναι εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα άσκησης έφεσης.

Κι άλλες καταγγελίες

Την ίδια ώρα, οι γονείς μαθητών του σχολείου ζητούν την απομάκρυνσή της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν και στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά της. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι πριν από τα Χριστούγεννα είχαν κατατεθεί δύο επίσημες έγγραφες καταγγελίες, τόσο από γονείς όσο και από συναδέλφους της.

Μαθητές φέρονται να έχουν περιγράψει στους γονείς τους και άλλα περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς, τα οποία είχαν φτάσει μέχρι και στον δήμο, οδηγώντας μάλιστα τον δήμαρχο στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης.

Η μητέρα του 13χρονου δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου και κάλεσε τους γονείς να δίνουν προσοχή σε όσα τους λένε τα παιδιά τους.

Όπως περιέγραψε, ενημερώθηκε για το περιστατικό από τα δίδυμα παιδιά της επιστρέφοντας από το φροντιστήριο. Σύμφωνα με όσα της μετέφεραν, το παιδί παρέμεινε δεμένο και φιμωμένο μέχρι το τέλος του μαθήματος, εμφανώς τρομοκρατημένο, μέχρι που άλλη καθηγήτρια τού έλυσε τα χέρια.

«Συμβολικό αστείο»

Στην απολογία της η καθηγήτρια είπε ότι ήταν ένα «συμβολικό αστείο» και ότι δεν περίμενε να πάρει τέτοια έκταση το γεγονός. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη μητέρα του 13χρονου, επανήλθε την επόμενη ημέρα.

«Την επόμενη μέρα αυτό που είπε στο παιδί ήταν "έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά"», σημείωσε η μητέρα,όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο συνήγορος της εκπαιδευτικού έκανε λόγο για υπερβολική δημοσιότητα, υποστηρίζοντας ότι σε μια μεγαλύτερη πόλη το περιστατικό δεν θα είχε πάρει τέτοια έκταση.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει επίσης καταγγείλει τη διευθύντρια για «προβληματικές συμπεριφορές», ενώ το υπουργείο Παιδείας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την υπόθεση.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία είναι αμείλικτη απέναντι σε συμπεριφορές εκπαιδευτικών που πλήττουν τα παιδιά και την κοινωνία.