Φυλακές Νιγρίτας: 11 συλλήψεις για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς

Σε έντεκα συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών το απόγευμα της Κυριακής (03/05).

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το βίαιο περιστατικό στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων και την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς, όμως, να αποτραπεί η θανατηφόρα κατάληξη.

Για το ίδιο συμβάν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα ως προς τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κρατούμενοι απέκτησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έσπασαν τα λουκέτα των κελιών.

Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος Αλγερινός κι ένας 43χρονος Ιρακινός. Ένας εκ των νεκρών κρατούμενων υπέκυψε εντός του κελιού, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.