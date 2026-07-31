Φυλακές Κορυδαλλού: Οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στα στρώματά τους

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στις Φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στην Γ' πτέρυγα.

Στο σημείο έσπευσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ξεκινώντας άμεσα επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι κρατούμενοι έβαλαν φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά τους με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονοι καπνοί. Για την ασφαλή πρόσβαση των πυροσβεστών στην πτέρυγα εξετάζεται η συνδρομή των ΜΑΤ, ενώ στην περιοχή συνεχίζουν να φτάνουν πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση της επιχείρησης.

Πλέον, η εικόνα φαίνεται να είναι βελτιωμένη, με κυρίως λευκούς καπνούς να εξέρχονται από το κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ