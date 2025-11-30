Φυλακές Κορυδαλλού: Άνδρας πήδηξε μεταλλικό φράγμα και έριξε δέμα

Μεταλλικό φράγμα ύψους τριών μέτρων κοντά στην πέμπτη Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, σκαρφάλωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) ένας άγνωστος άνδρας, πετώντας μάλιστα δέμα εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, το άτομο κινήθηκε πεζή από την οδό Σολωμού προς την κατεύθυνση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, όταν άρχισε να υπερπηδά -ανενόχλητος σύμφωνα με καταγγελίες- το μεταλλικό φράγμα και να παρατά το άγνωστο δέμα.

Το μεταλλικό φράγμα χωρίζει το κατάστημα εξωτερικής φρούρησης με τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο άγνωστος φαίνεται να εισήλθε ανενόχλητος στον διάδρομο πίσω από το φράγμα, και να πέταξε ένα δέμα πάνω από τον τοίχο της πέμπτης πτέρυγας.

Ο δράστης έγινε αντιληπτός από υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, των πρώην Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο σωφρονιστικό κατάστημα σήμανε συναγερμός, ενώ από τους επιτόπιους ελέγχους οι υπάλληλοι εντόπισαν κινητά τηλέφωνα και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έκανε γνωστό ο τηλεοπτικός σταθμός, πρόκειται για μία πτέρυγα, όπου κρατούνται αρκετοί βαρυποινίτες, μεταξύ αυτών όσοι έχουν συλληφθεί στο περιθώριο εξάρθρωσης εγκληματικών οργανώσεων από την Τουρκία, που δραστηριοποιούνται στη χώρα.