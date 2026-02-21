Φυλακές Δομοκού: Πραγματοποιήθηκαν έρευνες μετά τη δολοφονία ισοβίτη - Τι εντοπίστηκε

Οι αρχές συνεχίζουν τις εκτεταμένες έρευνες σε δύο πτέρυγες των φυλακών Δομοκού μετά τη δολοφονία 43χρονου ισοβίτη στο παλιό αρχιφυλακείο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και διήρκεσαν περίπου δυόμισι ώρες.

Οι έρευνες στις φυλακές Δομοκού

Στη Β1 πτέρυγα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επτά κρατούμενοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, σχεδόν ταυτόχρονα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο «ελληνικό FBI») διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Σε κελιά δύο βαρυποινιτών βρέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ