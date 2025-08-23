Φθιώτιδα: Στο αυτόφωρο ο 64χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του για κτηματικές διαφορές

Στα δικαστήρια Λαμίας, οδηγήθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου τα δύο αδέλφια που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Παρασκευής δύο αδέλφια 64 και 62 ετών, ήρθαν σε έντονο διαπληκτισμό στο σπίτι τους που βρίσκεται σε Κοινότητα της ΔΕ Σπερχειάδας του δήμου Μακρακώμης, για κτηματικές διαφορές. Τότε, ο 64χρονος πυροβόλησε κατά του μικρότερου αδελφού του, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκαν και ακόμη τρία άτομα από τη διασπορά των σκαγιών, τα οποία ήταν κοντά του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αξιολογήθηκε ότι δεν υπήρξε ανθρωποκτόνος πρόθεση αλλά ότι πυροβόλησε για εκφοβισμό, οπότε η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 64χρονου αφορά πλέον τις πράξεις, της απόπειρας ενδοοικογενειακής βίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συρροή, την παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η υπόθεση ορίστηκε για εκδίκαση για την Δευτέρα 25 Αυγούστου και κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αδέρφια θα πάνε σε ποινική διαμεσολάβηση.

Ωστόσο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, διατηρήθηκε η κράτησή του 64χρονου.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr