«Φραπές»: Η ΝΔ στέλνει τον Γιώργο Ξυλούρη στον Εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα για, όπως αναφέρει, τα «περαιτέρω», στέλνει η Νέα Δημοκρατία τα πρακτικά από τη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε κληθεί ως μάρτυρας ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές».

«Η σημερινή παρουσία του κ. Γιώργου Ξυλούρη στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική για την περιφρόνησή του προς τη διαδικασία και για την αδυναμία του να δώσει πειστικές εξηγήσεις. Από την πρώτη στιγμή επέλεξε την πλήρη άρνηση συνεργασίας, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» και αποφεύγοντας οποιαδήποτε ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα της Εξεταστικής Επιτροπής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ για την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στη Βουλή.

«Παρότι σιώπησε για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, έσπευσε να απαντήσει μόνο όταν η συζήτηση αφορούσε την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία της περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου της». «Η επιλεκτική αυτή στάση του κ. Ξυλούρη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι επιδιώκει να αποκρύψει και ποια ευθύνη θέλει να αποφύγει» σημειώνουν οι πηγές της ΝΔ.

«Φραπές» - Βουλή: Αρνήθηκε να καταθέσει

«Την ίδια ώρα, όμως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάνουν ότι δεν γνωρίζουν αν είναι πράγματι ύποπτος, μολονότι στην προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει ο ευρωπαίος εισαγγελέας κ. Δ. Μουζάκης, ο κ. Ξυλούρης χαρακτηρίζεται ως «ηγετικό στέλεχος» της εγκληματικής οργάνωσης» επισημαίνουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Προφανώς, είτε δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν τη δικογραφία είτε παριστάνουν ότι δεν γνωρίζουν για ένα βίντεο στο tik tok».

Τέλος, τονίζουν ότι «Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση διαφάνειας στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς και στο έργο της Βουλής. Ως εκ τούτου, για να περισωθεί το κύρος της Επιτροπής τα πρακτικά θα σταλούν άμεσα στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Υπενθυμίζεται πως επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, ο παραγωγός και αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το δημοσιογραφικό παρατσούκλι ως «Φραπές», αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών στην Προανακριτική Επιτροπή, που εξετάζει το ζήτημα με τις επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, ο Γιώργος Ξυλούρης έφτασε στον ειδικό χώρο της Βουλής λίγα λεπτά μετά τις 10:30, όπου θα κατέθετε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκινώντας διαβάζοντας δήλωση όπου υποστήριξε ότι δεν έχει πάρει παράνομα ούτε ένα ευρώ και πως το τελευταίο εξάμηνο έχει υποστεί έναν εξευτελισμό.

«Δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση», ανέφερε στο τέλος της δήλωσής του καθώς επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.