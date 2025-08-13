Φωτογραφία από τη φωτιά στη Χίο: Εξαντλημένοι πυροσβέστες ξαπλώνουν στην άσφαλτο για να ξεκουραστούν

Ένα φωτογραφικό καρέ από τη φωτιά στη Χίο απεικονίζει την αθέατη πλευρά της μάχης των πυροσβεστών με τις φλόγες σε όλη την Ελλάδα.

Συνήθως αντικρύζουμε εικόνες πυροσβεστών με τις μάνικες στα χέρια να επιχειρούν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Ωστόσο, αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε συχνά, είναι πως οι άνθρωποι αυτοί συνήθως παραμένουν επί πολλές ώρες ή και 24ωρα στα μέτωπα των πυρκαγιών. Η φωτογραφία από τη φωτιά στη Χίο δείχνει εξουθενωμένους πυροσβέστες να ξεκουράζονται στην άσφαλτο, χρησιμοποιώντας λάστιχα από μάνικες ως προσκεφάλι, πριν επιστρέψουν στη μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο νησί συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη στη Βολισσό και τις γύρω περιοχές, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές.

Φωτιά στη Χίο: Μαίνεται ανεξέλεγκτη

Η φωτιά που ξέσπασε χθες (Τρίτη) συνεχίζει να μαίνεται στη Χίο, με δεκάδες εστίες να δίνουν ακόμη μάχη. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές σοκάρουν - η πυρκαγιά μοιάζει να έχει μετατρέψει την περιοχή σε «κρανίου τόπο», με καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες υποδομές και πληγωμένη φύση.

Σε αυτή τη δραματική συνθήκη, το Fire Fighting Greece δημοσίευσε τη φωτογραφία, αποτυπώνοντας τους πυροσβέστες να ξαπλώνουν για να ξεκουραστούν, αξιοποιώντας λάστιχα πυροσβεστικών μάνικων ως αντίσκηνο, πριν ξαναπιάσουν τον αγώνα με τις φλόγες.

Η Χίος δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται. Χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες εκκένωσαν περιοχές όπως η Πάτρα, η Ζάκυνθος αλλά και η Χίος, λόγω της θεριζόμενης φωτιάς που εξαπλώνεται με την βοήθεια ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών.

Συνολικά, σχεδόν 5.000 πυροσβέστες και 33 αεροσκάφη επιχειρούν σε πολλές φωτιές ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα, ενδεικτικό του τεράστιου όγκου των πυρκαγιών.