Φώτης Σπύρος: «Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου»

Τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο φανέρωσε ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος.

Δίνοντας συνέντευξη στην εφημερίδα ONtime, προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας του που το έμαθε «εντελώς τυχαία» και τώρα το αντιμετωπίζει, όπως παραδέχεται «βήμα βήμα».

«Όλοι ξέρουν ότι οι ''δαίμονες'' δεν εξαφανίζονται ποτέ. Οι ''δαίμονες'' έρχονται πάντα και σε παραφυλάνε. Πάντα φοβάμαι. Πάντα λέω: ''Δεν πίνω, δεν είμαι αλκοολικός''. Όμως, πάντα το παλεύω. Όπως το παλεύω τώρα με τον καρκίνο. Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αυτό είναι κάτι που θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο, για να πω: ''Μην αμελείτε την υγεία σας. Να κάνετε προληπτικές εξετάσεις''. Εμένα αυτές οι προληπτικές εξετάσεις και τα διαγνωστικά τεστ με σώσανε» δήλωσε.

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει σχέδιο σε αυτά. Βήμα βήμα. Μερικές φορές αντέχω, μερικές όχι. Κάποιες φορές με παίρνει από κάτω. Μετά πάλι παίρνω τα πάνω μου. Σημασία έχει ότι το παλεύω».

Επίσης, αναφερόμενος στις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε από τον πατέρα του, όταν του αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος, καθώς και για τη μάχη του με τον αλκοολισμό, δήλωσε: «Ήμουν πολύ δύσκολο παιδί, αλλά μαθητής του 20. Από πολύ μικρός ανακάλυψα ότι είμαι γκέι και αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Στα 18 μου, έφυγα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μου ήταν αλκοολικός, όπως ήμουν κι εγώ και έκανα απεξάρτηση στα 40 μου».

«Μόνο κακοποιητική συμπεριφορά έχω δει κι έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Δεν τον κατηγορώ. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστεί ότι ο γιος του ήταν ομοφυλόφιλος. Δεν τον αδικώ. Αυτή ήταν η παιδεία του. Αναγκάστηκα να φύγω από 18 χρονών. Πήγα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν. Ανακάλυψα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θέατρο. Ήθελα να γίνω σημαντικός. Ήθελα να με αγαπάνε και να με σέβονται. Μετά ανακάλυψα πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να μου δώσει το θέατρο», αναφέρει σε άλλο σημείο ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του μαθητή του Κωνσταντίνου Μαρκορά (Νίκος Σεργιανόπουλος) στη σειρά «Δυο Ξένοι».