Φωτιά τώρα: Ενεργά μέτωπα σε Τροιζηνία και Πρέβεζα - 112 στη Μεσσηνία

Με φωτιές σε Τροιζηνία, Πρέβεζα και Μεσσηνία βρίσκονται αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην Πρέβεζα είναι ενεργά δύο μέτωπα. Ένα σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι και ένα στην περιοχή Κλεισούρα. Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 22 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Φωτιά στη Μεσσηνία: Ήχησε το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα και στη Μεσσηνία, στην περιοχή Μελιγαλάς. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 6 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα.

Λίγο μετά στάλθηκε μήνυμα και του 112 ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Σπάρτακου στη Βιομηχανική Περιοχή Μελιγαλάς να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

Φωτιά στην Τροιζηνία: Ισχυροί άνεμοι

Η πυρκαγιά στην Τροιζηνία καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το saronicmagazine.gr, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι ωθούν τις φλόγες προς τη δύσβατη περιοχή της πλαγιάς των Αδερών.

Μάλιστα, λόγω της δυσκολίας του εδάφους και της έντασης του ανέμου, ζητήθηκε ενίσχυση. Και ήδη έχουν καταφτάσει επιπλέον δυνάμεις πυροσβεστικής από την Ερμιονίδα και το Ναύπλιο για να ενισχύσουν τις προσπάθειες.

Ο καπνός από τη φωτιά, είναι πυκνός και ευδιάκριτος από απόσταση, με κατοίκους του Πόρου να αναφέρουν ότι βλέπουν τη φωτιά από το νησί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί κίνδυνοι για οικισμούς.