Φωτιές τώρα σε Ρέθυμνο, Αχαΐα, Άνδρο, Πάρο: Ολονύχτια μάχη με φλόγες και αναζωπυρώσεις - Νέα 112

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τις μεγάλες φωτιές που καίνε στη χώρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους.

Η μεγαλύτερη ανησυχία εξακολουθεί να εντοπίζεται στο Ρέθυμνο, ενώ νέα μέτωπα εκδηλώθηκαν σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Την ίδια ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, χωρίς όμως να έχει λήξει ο συναγερμός στην Πάρο, όπου οι πυροσβέστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Φωτιές τώρα: Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Ρέθυμνο, οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις και διατηρώντας το μέτωπο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν και τα εναέρια μέσα. Προτεραιότητα παραμένει η προστασία κατοικημένων περιοχών, καθώς οι συνεχείς αλλαγές στη φορά του ανέμου δημιουργούν διαρκώς νέα ενεργά σημεία.

Νέα κινητοποίηση προκάλεσε και η πυρκαγιά στην Αχαΐα, όπου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των δύο μετώπων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, όπου οι πυρκαγιές παρουσιάζουν σημαντική ύφεση μετά από πολύωρες επιχειρήσεις. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες καμένες εκτάσεις με αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Στην Πάρο, αντίθετα, οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε αρκετά σημεία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αναζωπυρώνουν κατά διαστήματα μικρές εστίες, δυσκολεύοντας την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο χάρτης επικινδυνότητας της Πολιτικής Προστασίας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην Αττική και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ενώ οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με περιπολίες, εναέρια επιτήρηση και προληπτικές δράσεις.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι τοπικές αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, με στόχο να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα πριν οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν νέες ανεξέλεγκτες αναζωπυρώσεις. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται άμεσα με τυχόν μηνύματα του 112.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία