Φωτιές τώρα: Σε εξέλιξη στα Καλάβρυτα - Οριοθετημένη στον Ελαιώνα Ηλείας

Και στις δύο περιοχές συνδράμουν για την κατάσβεση της φωτιάς εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής

Νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν σήμερα στη χώρα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ακόμη επί ποδός για να κατασβέσει τις φωτιές.

Συγκεκριμένα μαίνεται η φωτιά στα Καλάβρυτα, στην περιοχή Λιβάρτζι, όπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, η φωτιά στο χωριό Ελαιώνας της Ηλείας έχει οριοθετηθεί. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις καθώς στο σημείο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Οι κάτοικοι του χωριού έλαβαν μήνυμα του 112 το οποίο τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

