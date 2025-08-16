Φωτιές τώρα: Σε εξέλιξη στα Καλάβρυτα - Οριοθετημένη στον Ελαιώνα Ηλείας

Νέα πύρινα μέτωπα εκδηλώθηκαν σήμερα στη χώρα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται ακόμη επί ποδός για να κατασβέσει τις φωτιές.

Συγκεκριμένα μαίνεται η φωτιά στα Καλάβρυτα, στην περιοχή Λιβάρτζι, όπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, η φωτιά στο χωριό Ελαιώνας της Ηλείας έχει οριοθετηθεί. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και τρία αεροσκάφη.

Η φωτιά έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις καθώς στο σημείο επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Οι κάτοικοι του χωριού έλαβαν μήνυμα του 112 το οποίο τους καλούσε να βρίσκονται σε ετοιμότητα.