Φωτιές τώρα: Πολύ δύσκολη και η σημερινή ημέρα, λέει ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα για τις φωτιές σε όλη τη χώρα, δήλωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, ενώ με το πρώτο φως της ημέρες στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν συνολικά 33 εναέρια μέσα. Όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Αναλυτικά, ο Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι φωτιές σε:

Αχαΐα , όπου επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Πρέβεζα , όπου η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα, ενώ οι άνεμοι πνέουν με ένταση 8 μποφόρ. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα και για τον περιορισμό τους επιχειρούν 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Χίο , επίσης η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα, πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ, ενώ επιχειρούν πέντε ελικόπτερα.

Ζάκυνθο, σε εξέλιξη η φωτιά σε δύο μέτωπα, ωστόσο η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη προς το Κερί.

Περί τις 03:00 τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν νέο μέτωπο πυρκαγιάς στα Μέγαρα Αττικής, ενώ εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ζάκυνθο και Χίο.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε όλα τα σημεία, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας έχουν τεθεί σε δράση τα εναέρια μέσα. Η ημέρα προβλέπεται κρίσιμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη, δημιουργούν εκρηκτικές συνθήκες.

Στα Μέγαρα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Κομιντρί, πρώην χωματερή, σε χαμηλή βλάστηση, και απείλησε να εξαπλωθεί προς τη Νέα Πέραμο λόγω των ανέμων. Η φωτιά πλησίασε τον οικισμό Άγιο Κωνσταντίνο, όπου εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκκένωσης, που τελικά δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών ανέκοψε την πορεία της φωτιάς, ενώ ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 36 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τον Γερμανικό Δρόμο να παραμένει κλειστός σε τμήμα του.

Νέο μέτωπο εκδηλώθηκε τη νύχτα και στην Κεφαλονιά, σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του δήμου και δύο αεροσκάφη.

Στην Αχαΐα, οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις μεγάλες φωτιές στην Κάτω Αχαΐα και τα Συχαινά Πατρών, όπου στάλθηκαν τρία μηνύματα 112 για εκκενώσεις στους οικισμούς Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη. Παρά τη βελτίωση της εικόνας τη νύχτα, οι πυρκαγιές παραμένουν σε μεγάλη έκταση και με ανεξέλεγκτες εστίες. Από το πρωί επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Στην Πρέβεζα, η φωτιά έχει ουσιαστικά περικυκλώσει τη Φιλιππιάδα, με το μέτωπο να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στο σημείο δρουν 130 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 47 οχήματα και 5 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα.

Στα Ιωάννινα, η πυρκαγιά στην περιοχή Πρωτόπαπα του Δήμου Ζίτσας οδήγησε σε αποστολή μηνύματος 112 για εκκένωση. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο, υδροφόρες και εθελοντές.

Στη Χίο, οι ενισχύσεις που έφτασαν τη νύχτα από τον Πειραιά ανεβάζουν τη δύναμη σε 146 πυροσβέστες, 7 πεζοπόρα τμήματα, 31 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύχτα στην περιοχή Κοφινά, κοντά στην πόλη, σε απορρίμματα, αλλά περιορίστηκε άμεσα.

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά έχει λάβει επίσης μεγάλες διαστάσεις. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

