Φωτιές τώρα: Καίει κοντά σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Κιλκίς

Mάχη με τις φωτιές συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβέστες.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε σήμερα περίπου στις 20:30. Η πυρκαγιά εξελίσσεται πλησίον κατοικιών και στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα, ενώ μετέβη και ένα αεροσκάφος. Επίσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Επίσης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στην Κρηστώνη Κιλκίς με πεζοπόρες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομαδα πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν, μέχρι τη δύση ηλίου, περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχεται απο υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται, ότι στις 19:13 εκδόθηκε μήνυμα από το 112για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

60 αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 60 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων, οι 15, όπως σημειώνει η Πυροσβεστική, ήταν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσον αφορά τις πυρκαγιές σε Λειψύδριο Κιλκίς και Κουφάλια Χαλκηδόνος, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ενημέρωσή της, εκδηλώθηκαν σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Ειδικότερα:

α) Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 στα Κουφάλια Χαλκηδόνος σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Στις 13:55 εκδόθηκε από το 112 μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

β) Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο Κιλκίς λίγο μετά τις 15:30. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.

Αναφορικά με τις υπόλοιπες αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι σημαντικότερες, που εκδηλώθηκαν σήμερα ήταν: