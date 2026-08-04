Φωτιές τώρα: Χωρίς ενεργές φλόγες στην Ψάθα - Ξέσπασε πυρκαγιές σε Μαγνησία, Κιλκίς

Οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Από το πρώτο φως της ημέρας, στη Δυτική Αττική, επιχειρούν συνολικά 16 εναέρια μέσα, τα οποία έχουν κατανεμηθεί σε τρεις βασικούς τομείς:

Στην πίσω πλευρά της πυρκαγιάς, στην περιοχή της Λούμπας, μεταξύ Ψάθας και Αλεποχωρίου.

Βορειότερα, προς τις κεραίες και το βόρειο τμήμα των Βιλίων.

Πάνω από τα λατομεία, στο βορειοανατολικό τμήμα των Μεγάρων.

Στους συγκεκριμένους τομείς πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις τόσο πυροσβεστικά αεροσκάφη όσο και ελικόπτερα, προκειμένου να μειώσουν το θερμικό φορτίο και να υποστηρίξουν τις επίγειες δυνάμεις.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, οι καιρικές συνθήκες επιτρέπουν αυτή την ώρα στα εναέρια μέσα να πετούν και στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Στην περιοχή βρίσκονται πεζοπόρα τμήματα, πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα, με στόχο να αξιοποιηθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται εναέριες ρίψεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς, όπου υπάρχει συμπαγές δάσος και αυξημένος κίνδυνος πυροκηλίδωσης.

Η καύσιμη ύλη που εξακολουθεί να σιγοκαίει, σε συνδυασμό με τον άνεμο και το θερμικό φορτίο, μπορεί να εκτοξεύσει καύτρες σε απόσταση και να δημιουργήσει νέες εστίες.

Παράλληλα, η ίδια η πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τοπικούς ανέμους, στροβιλισμούς και έναν θερμικό θόλο, καθιστώντας δυσκολότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας Αττικής και του Μηχανικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Πραγματοποιούν επιχωματώσεις και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες παράλληλα χρησιμοποιούνται ως δρόμοι πρόσβασης για τα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι εργασίες αυτές θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επιτρέπουν στις επίγειες δυνάμεις να πλησιάζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τα θερμά σημεία και να αποτρέπουν την εξάπλωση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Βελτιωμένη η εικόνα στην Ψάθα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ανέφερε στο ΕΡΤnews πως βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, χωρίς αυτή την ώρα να υπάρχουν ενεργές φλόγες. Ωστόσο, το μεγάλο θερμικό φορτίο που παραμένει στο υπέδαφος και οι πυκνοί καπνοί εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

«Είμαστε στην περιοχή της Ψάθας, η οποία χθες επλήγη από την πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπάρχουν ενεργές φλόγες, υπάρχει όμως τεράστιο θερμικό φορτίο σε όλο το υπέδαφος της περιοχής, κάτι που γίνεται εμφανές και από τους έντονους καπνούς», ανέφερε.

«Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι και αυξάνεται η θερμοκρασία, οι θερμές εστίες μπορούν να δημιουργήσουν νέες φλόγες», προειδοποίησε ο κ. Τσίγκας.

«Προσπαθούμε να κλείσουμε τη σημερινή ημέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο έχουμε τη δυνατότητα να επιχειρούν τα εναέρια μέσα», σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Τα ελικόπτερα που επιχειρούν μειώνουν συνεχώς το θερμικό φορτίο, ώστε οι επίγειες δυνάμεις και τα υδροφόρα οχήματα να μπορέσουν να εντοπίσουν και τις τελευταίες εστίες», εξήγησε ο κ. Τσίγκας.

Ερωτηθείς εάν η πυρκαγιά μπορεί να οριοθετηθεί εντός της ημέρας ή έως αύριο, ο Κώστας Τσίγκας διευκρίνισε ότι για την πλήρη οριοθέτηση ενδέχεται να απαιτηθούν ακόμη αρκετές ημέρες.

Το πρώτο κρίσιμο βήμα είναι να περικυκλωθεί η πυρκαγιά και να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις θα επικεντρωθούν στη σταδιακή ψύξη του εδάφους και στην εξάλειψη κάθε θερμής εστίας.

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποχωρούν από μια πυρκαγιά έπειτα από πολλές ημέρες. Πρέπει να μειωθεί η θερμοκρασία σε κάθε θερμό σημείο, ώστε να μην υπάρχει αφορμή να δημιουργηθεί ξανά φλόγα», κατέληξε.

Επίσης, σημειώνεται πως στις περιοχές της Ψάθας, της Λούμπας και των Μεγάρων μετέβη αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους επικεφαλής των επιχειρησιακών δυνάμεων για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς συναντήθηκε με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που επιχειρούσαν στο πεδίο, εκφράζοντάς τους την εκτίμηση και τη στήριξή του για το έργο που επιτελούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Φωτιές και σε Μαγνησία, Κιλκίς

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

Επίσης, πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:10 σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή Κοτύλη Κιλκίς.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ