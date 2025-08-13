Φωτιές τώρα: Εκτός ελέγχου τα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο

Μαίνονται οι φωτιές τώρα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου σε πολλές περιοχές της χώρες, με χειρότερα να είναι τα μέτωπα σε Αχαΐα, Μέγαρα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο.

Φωτιές έχουν ξεσπάσει και στον Αθέρα Κεφαλονιάς, τη Ζίτσα Ιωαννίνων όπου εκκενώνεται το χωριό Πρωτόπαππας και τα Σταμνά Μεσολογγίου.

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Εκτός ελέγχου στα Συχαινά - Οριοθετήθηκε το μέτωπο στην Κάτω Αχαΐα - Τεράστιες καταστροφές

Εκτός ελέγχου είναι η φωτιά στην Αχαΐα καθώς λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης, ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Συχαινά. Οι φλόγες στην Αχαΐα έχουν κάψει σπίτια, αυτοκίνητα, βιοτεχνίες και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε εντολή εκκένωσης για Κάτω Αχαΐα, Βραχναίικα και άλλους 25 οικισμούς, με χιλιάδες κατοίκους. Κλειστές παραμένουν η νέα και η παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, η περιμετρική της Πάτρας και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας, εξαιτίας της φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στην περιοχή των Συχαινών.

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112, για τους κατοίκους στις περιοχές Ξερόλακας και Αρόη της Περιφερειακής Ενότητας Πάτρας να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα, λόγω της φωτιάς στη περιοχή, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μήνυμα εστάλη από το 112, και για τις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη, ώστε οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα. Τα ξημερώματα δόθηκε εντολή εκκένωσης και για το παιδιατρικό νοσοκομείο Καραμανδάνειο, σύμφωνα με τον Σκάι. Σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση κατασκηνώσεων.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκτός ελέγχου το μέτωπο στον δήμο Ζηρού

Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα, καθώς η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιώντας για τις περιουσίες και τα σπίτια τους. Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί σήμερα, Τετάρτη.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό. Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Φωτιά στη Χίο: Καμένα δάση, γεωργικές εκτάσεις, αγροικίες, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, οχήματα και μικρά εξωκλήσια

Μάχη με τις φλόγες που εξακολουθούν να μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στην περιοχή της Αμανής, στη βορειοδυτική Χίο, όπου η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι οικισμοί της Αμανής και το κεφαλοχώρι της Βολισσού εκκενώθηκαν, με εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκουν προσωρινά καταφύγιο σε σπίτια συγγενών ή σε άλλους ασφαλείς χώρους.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής, που περιλαμβάνει καμένα δάση, γεωργικές εκτάσεις, αγροικίες, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, οχήματα και μικρά εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες, επτά πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 μέλη της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο έφτασαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά κατέπλευσαν τα ξημερώματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο – και με τη βοήθεια ιδιωτικών σκαφών, απεγκλώβισε πολίτες από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Φωτιά τώρα στα Μέγαρα: Μήνυμα από το 112 και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στα Μέγαρα Αττικής στη θέση Κουμιντρί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 110 Πυροσβέστες με 36 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, ενώ περί τις 8 το πρωί, η εικόνα ήταν καλύτερη.

Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112 το οποίο αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λόγω της εκδήλωσης φωτιάς στα Μέγαρα, στη θέση Κανδύλι, διενεργήθηκαν προσωρινά οι παρακάτω διακοπές της κυκλοφορίας:

1) οδός Κανδυλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου

2) Γερμανικός δρόμος από το ύψος της Ε.Ο. Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.

152 φωτιές σε 48 ώρες σε όλη τη χώρα

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Στα μέτωπα των πυρκαγιών, επιχειρούν 4.850 πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της Τρίτης διατέθηκαν 62 εναέρια μέσα, καθώς και όλες οι δυνάμεις των υπόλοιπων φορέων πολιτικής προστασίας της χώρας.