Φωτιές τώρα: Δύσκολο μέτωπο στη Βοιωτία, πυρκαγιά κοντά στις Μυκήνες - Αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής με τα μέτωπα της φωτιάς, όμως οι ισχυρές ριπές ανέμου δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους,

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στην Ξηρονομή Βοιωτίας, πέρασε μέσα από το χωριό προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ την περιοχή επικρατεί αποπνικτική ατμόσφαιρα, με πυκνούς μαύρους και λευκούς καπνούς να έχουν καλύψει τον οικισμό και τις γύρω εκτάσεις.

Στις 8:42 εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή της Ξηρονομής με κατεύθυνση προς Ελλοπία. Νωρίτερα στις 08:19 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και στους κατοίκους και επισκέπτες που βρίσκονταν στις περιοχές Αλυκή και Άγιος Νικόλαος στη Βοιωτία, λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τη Δομβραίνα.

Άργος: Μήνυμα 112 στους κατοίκους στο Φιτχί

Μήνυμα, μέσω του 112, εστάλη στους κατοίκους της κοινότητας Φίτχι, του Δήμου Άργους - Μυκηνών, στην Αργολίδα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Άργος, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φίχτι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας απομακρυνθείτε προς #Άργος



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Παράλληλα, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Το έργο των πυροσβεστικών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο - Σημαντική η συμβολή και των εθελοντών

«Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σήμερα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, αναφορικά με την εξέλιξη της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

Η ίδια περιέγραψε τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, τονίζοντας ότι καθοριστική ήταν η συμβολή των εθελοντών, οι οποίοι με αυταπάρνηση βρέθηκαν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως ανέφερε, εθελοντές από τα Σφακιά, τον Μυλοπόταμο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης συνέβαλαν αποφασιστικά στον περιορισμό πολλών επικίνδυνων αναζωπυρώσεων. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην μάχη που δίνουν το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπηρεσίες του δήμου.

Στο μεταξύ από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, και σήμερα δεν επιχείρησαν εναέρια μέσα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο πεδίο βρίσκονται ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση και στον Ασώματο.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, ωστόσο ο βασικός φόβος των αρχών εξακολουθεί να είναι οι αναζωπυρώσεις, κυρίως στις περιοχές του Ασώματου, της Πρέβελης και σε επιμέρους ενεργές εστίες, όπου συνεχίζεται αδιάκοπα η επιχείρηση κατάσβεσης.

Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Πάρο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που απασχόλησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νησιά του Αιγαίου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, η κατάσταση στην Άνδρο και στην Κάλυμνο κρίνεται πλέον καλή, ενώ στην Πάρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο στην Άνδρο όσο και στην Κάλυμνο η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη των μετώπων. Στην Πάρο, ωστόσο, η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειες για να υπάρξει οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Mε πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ



