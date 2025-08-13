Φωτιές τώρα: Ανεξέλεγκτα τα μέτωπα σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές τώρα, μεσημέρι Τετάρτης 13 Αυγούστου, σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, ενώ στην Πολιτική Προστασία αναμένεται να μεταβεί εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και οι τέσσερις αυτές μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά μαίνονται εκτός ελέγχου, απειλώντας κατοικημένες περιοχές, ενώ είναι απανωτά τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Φωτιά τώρα στην Αχαΐα: Συνεχίζεται η μάχη στα μέτωπα

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα των Συχαινών και της Δυτικής Αχαΐας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Στα Συχαινά, η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στην περιοχή βρίσκονται 57 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 οχήματα, ενώ σε εφαρμογή της εντολής εκκένωσης που εστάλη μέσω του 112 στην περιοχή Μπάλα, αστυνομικοί απομάκρυναν τις μοναχές από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στη Δυτική Αχαΐα, η πυρκαγιά μαίνεται με τη συνδρομή 165 πυροσβεστών, πέντε πεζοπόρων τμημάτων και 51 οχημάτων. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν επίσης επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Ζημιές στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών από τη φωτιά στην Αχαΐα: Ζημιές σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και αποθήκη λιπασμάτων

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, Δημήτρη Λειβαδάρο, οι ζημιές εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών είναι περιορισμένες. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά που εισήλθε στον χώρο κατέστρεψε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και μία αποθήκη με λιπάσματα, ενώ πέρασε από προαύλιους χώρους εργοστασίων χωρίς σοβαρότερες επιπτώσεις. Παράλληλα, φαίνεται πως έχουν προκληθεί σημαντικές καταστροφές σε καταστήματα εκτός ΒΙ.ΠΕ.

Η ΕΤΒΑ, σε ανακοίνωσή της, διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας και έκαψε περιμετρικά τμήματα, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η υδροδότηση παρέμεινε αδιάλειπτη χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, υποστηρίζοντας το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ ξεκίνησε ήδη η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και η λειτουργία του πάρκου επανέρχεται σταδιακά με όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Στην Αχαΐα ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης, μεταβαίνει στην Αχαΐα για επιτόπιο έλεγχο και την άμεση έκδοση οδηγιών για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η πυρκαγιά στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Όπως υπενθυμίζεται, με εντολή της Πυροσβεστικής, λόγω της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση από τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα–Καμίνια. Έτσι, τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Καμίνια τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα.

Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο στο τμήμα ΣΣ Κιάτου – ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα στις σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου. Συνεργεία συντήρησης βρίσκονται ήδη στο σημείο και εκτιμάται ότι η πλήρης λειτουργία του δικτύου θα έχει αποκατασταθεί εντός της ημέρας.

Ο ΟΣΕ τόνισε ότι η αντίδραση ήταν άμεση και στο πλαίσιο της πολιτικής «μηδενικής ανοχής» για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά στην Πρέβεζα: Έχει κυκλώσει τη Φιλιππιάδα

Στην Πρέβεζα η φωτιά έχει κυκλώσει ουσιαστικά την Φιλιππιάδα, ενώ το μέτωπο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Από το πρωί κάνουν ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ από επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 130 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 47 οχήματα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά στη Χίο: Ενισχύσεις από τον Πειραιά για τα δύο μέτωπα στο νησί

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα. Σημειώνεται ότι τη νύχτα εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, στην περιοχή Κοφινά κοντά στην πόλη της Χίου σε απορρίμματα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την περιορίσουν άμεσα.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Άνω των 15 χιλιομέτρων το μέτωπο

Μαίνεται η φωτιά στη Ζάκυνθο, όπου τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου. Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της. Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κατάσταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς. Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους εκτοπισμένους.