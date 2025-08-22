Φωτιές στην Πάτρα: Δορυφορικά δεδομένα δείχνουν αύξηση έως και 12°C στη θερμοκρασία εδάφους

Η μεγάλη δασική καταστροφή που προκάλεσαν οι πρόσφατες φωτιές στην Αχαΐα έχει ήδη ορατές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από τη μονάδα Meteo Gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα του δορυφόρου Landsat-9, συγκρίνοντας δύο περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025 (πριν τις πυρκαγιές) και 20 Αυγούστου 2025 (λίγες ημέρες μετά). Η ανάλυση έδειξε ότι, ενώ σε γενικές περιοχές οι θερμοκρασιακές διαφορές ήταν μικρές (1-2°C), εντός των καμένων εκτάσεων η θερμοκρασία εδάφους εμφανίστηκε αυξημένη κατά 10-12°C στην Κάτω Αχαΐα και έως 8-10°C στην Πάτρα.

Η απώλεια της δασικής βλάστησης επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή ισορροπία και προκαλεί έντονη επιφανειακή θέρμανση, με πιθανές συνέπειες στο μικροκλίμα, τη θερμοκρασία του αέρα και τη συνολική οικολογική ισορροπία της περιοχής, όπως επισημαίνεται σχετικά στην ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα τέλη Ιουλίου και συνεχίστηκαν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας. Οικισμοί όπως το Σούλι, η Κάτω Αχαΐα και περιοχές γύρω από τον Άραξο επλήγησαν σοβαρά, με δεκάδες σπίτια να υφίστανται ζημιές και εκατοντάδες πολίτες να αναγκάζονται σε εκκενώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και εθελοντών, χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα, ενώ οι καμένες εκτάσεις υπολογίζονται σε πάνω από 40.000 στρέμματα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η δραματική αύξηση της θερμοκρασίας εδάφους που καταγράφεται μέσω δορυφόρου επιβεβαιώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης του μικροκλίματος, με πιθανές επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, την υγεία των κατοίκων και τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών.