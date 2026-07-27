Φωτιές στην Ευρώπη: «Μπορεί να καίνε μέχρι και τον Νοέμβριο» - Προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι φωτιές που πλήττουν την Ευρώπη ενδέχεται να συνεχιστούν ακόμη και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, σε μια χρονιά που απειλεί να καταγράψει νέο ρεκόρ ως προς την έκταση γης που καταστρέφεται από τις φλόγες.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη από τον Απρίλιο και είναι πιθανό να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου. Η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Χατζά Λαχμπίμπ, προειδοποίησε ότι οι καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές ενδέχεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο.

Φωτιές στην Ευρώπη: Γαλλία και Ισπανία σε έκτακτη ανάγκη

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντόνισε την αποστολή επτά πυροσβεστικών αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων στη Γαλλία, καθώς και έξι αεροσκαφών και τριών ομάδων δασοπυρόσβεσης στην Ισπανία, αφού ενεργοποίησαν τον μηχανισμό έκτακτης βοήθειας της Ένωσης.

Παράλληλα, αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν μεταβεί στην περιοχή του Μπορντό για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, οι οποίες δίνουν μάχη με τη γιγαντιαία πυρκαγιά στη Ζιρόντ, η οποία «έχει κατακαύσει έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι», γράφει ο Guardian.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν τον άνευ προηγουμένου «χαρακτήρα των πυρκαγιών», οι οποίες εξαπλώθηκαν ραγδαία σε εκτεταμένες περιοχές.

Ενδεικτική της σφοδρότητας της κατάστασης είναι η πυρκαγιά που μαίνεται στη νότια Ισπανία, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους και εξαπλώνεται με ταχύτητα που φτάνει τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.

Φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία ανάγκασαν περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες.

Τα σοβαρότερα μέτωπα μαίνονται στη Ζιρόντ, γύρω από το Μπορντό, καθώς και στην κεντρική Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές της Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν.

Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία

Η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία προκάλεσε ένα πρωτοφανές νέφος που προκαλεί δικούς του ανέμους και συνοδεύεται από κεραυνούς, οι οποίοι μπορούν να πυροδοτήσουν νέα μέτωπα.

«Είναι μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα αδύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερίκ Μπροκάρντι.

Περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μόνο από την περιοχή της Ζιρόντ, ενώ 45 χώροι κατασκήνωσης έκλεισαν, επηρεάζοντας τις διακοπές περίπου 40.000 ανθρώπων. Οι τοπικές Αρχές κάλεσαν τους τουρίστες να αναζητήσουν άλλους προορισμούς.

Με πληροφορίες από The Guardian, AFP, Associated Press

