Φωτιές στη Μεσσηνία: Πυροσβέστης και κοινοτάρχης συνελήφθησαν για εμπρησμούς

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με εμπρηστικές ενέργειες στη Μεσσηνία, με έναν εξ' αυτών να είναι πυροσβέστης.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε εμπρηστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίας, ενώ η σύλληψή τους προέκυψε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εξέλιξη στη Μεσσηνία προήλθε ύστερα από εκτεταμένη αξιολόγηση στοιχείων και δεδομένων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Μεσσηνίας.

Ποιοι συνελήφθησαν για εμπρηστικές ενέργειες στη Μεσσηνία

Η έρευνα οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών φερόμενων ως δραστών για πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ηλικίας 66 ετών και οι άλλοι πρόεδρος και αντιπρόεδρος τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Κυριακή ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Σήμερα θα κρατηθούν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές οι κατηγορίες με τις οποίες βαρύνονται καθώς αφορούν πολλές μεγάλες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρησμών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ