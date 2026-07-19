Φωτιές στη Μεσσηνία: Πώς δρούσαν οι εμπρηστές - Ερευνώνται και εκβιασμοί

Στις δικαστικές αρχές της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν αργότερα σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η υπόθεση στη Μεσσηνία ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής έλαβε σχετική καταγγελία.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων.

Φωτιές στη Μεσσηνία: Ερευνώνται και εκβιασμοί

Πέρα από τις υποθέσεις εμπρησμών, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ελέγχονται και για εκβιασμούς κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητούσαν χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους και, όταν εκείνοι αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα, φέρονται να προχωρούσαν σε εμπρησμούς χωραφιών και περιουσιών τους.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικογραφίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.

Οι τρεις κατηγορούνται ερευνώνται μεταξύ άλλων και για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

Ωστόσο, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια. Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο.

Αναμένεται η στάση των κατηγορουμένων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς αναμένεται να γίνει γνωστό εάν οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν άμεσα ή θα ζητήσουν προθεσμία.

Οι αρχές αναμένουν τις εξηγήσεις τους για τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη αίσθηση, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και εν ενεργεία πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών την ίδια περίοδο που ερευνάται για εμπρηστική δράση.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ