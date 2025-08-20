Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

Από το 2016 έως σήμερα, φωτιές στη Χίο έχουν κάψει σχεδόν το 22% της συνολικής επιφάνειας του νησιού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές καταγραφές.

Η Χίος μετρά πληγές από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, με τα φετινά πύρινα μέτωπα μάλιστα, να αφήνουν το πιο βαρύ αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) και της υπηρεσίας Copernicus EMS, που ανέλυσε η ομάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το 22% της έκτασης του νησιού που έχει καεί τα τελευταία δέκα χρόνια αντιστοιχεί σε περισσότερα από 180.000 στρέμματα δάσους, θαμνωδών εκτάσεων και αγροτικών περιοχών, με τις φετινές καταστροφές να κατακαίουν τα 100.000 στρέμματα, καθιστώντας το 2025 τη χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας.

Η συχνότητα και η ένταση των πυρκαγιών στη Χίο από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν καταστήσει το νησί μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές του Αιγαίου, με τεράστιες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τις καλλιέργειες μαστίχας που αποτελούν παγκόσμιο προϊόν-σήμα κατατεθέν, αλλά και στον τουρισμό.

Το 2016 στη Χίο φωτιές είχαν κάψει περί τα 10.859 στρέμματα, ενώ το 2023 επίσης μεγάλες πυρκαγιές προκάλεσαν καταστροφές. Τον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2025, ωστόσο έχουν καταγραφεί περί τα 100.000 καμένα στρέμματα στο νησί.

Λαγουβάρδος: Η χειρότερη χρονιά 20ετίας για τις πυρκαγιές – Στην 5η θέση η Ελλάδα το 2025

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει το 2025 τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων δύο δεκαετιών σε καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Πυρκαγιές (EFFIS), που λειτουργεί στο πλαίσιο του παρατηρητηρίου Copernicus.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, η Ελλάδα καταγράφει ήδη πάνω από 454.000 στρέμματα καμένα έως τις 19 Αυγούστου, γεγονός που την κατατάσσει στην πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών.

«Ήδη το 2025 καταγράφεται ως η 5η χειρότερη χρονιά, με τις καμένες εκτάσεις να ξεπερνούν τα 450.000 στρέμματα, και η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος σε ανάρτησή του.

Οι πέντε πιο καταστροφικές χρονιές στην Ελλάδα (2005–2025)

2007: 2.717.000 στρέμματα

2023: 1.747.000 στρέμματα

2021: 1.307.000 στρέμματα

2012: 524.000 στρέμματα

2025: 454.000 στρέμματα (έως 19 Αυγούστου)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι καμένες εκτάσεις ξεπερνούν ήδη τα 9 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός-ρεκόρ για την τελευταία 20ετία σε αυτή τη χρονική περίοδο.