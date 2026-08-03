Ελλάδα

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 σε Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο

Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο

The LiFO team
Φωτ.: Eurokinissi

Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τους κατοίκους να λαμβάνουν νέο μήνυμα του 112.

Το μήνυμα ζητά από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες περιοχές.

Νέο μήνυμα του 112 για τη φωτιά

Το μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο.

Παράλληλα, καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αγωνία κυριαρχεί για έναν εγκλωβισμένο κτηνοτρόφο που βρίσκεται στο βουνό στην περιοχή Βένιζα Μεγάρων και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν ο άνθρωπος κατάφερε να διαφύγει της φωτιάς.

Σημειώνεται πως αρκετοί κάτοικοι έβαλαν σε κίνδυνο την ζωής τους προκειμένου να διασώσουν την περιουσία τους, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

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