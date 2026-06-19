Φωτιές σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια

Τρία άτομα συνελήφθησαν για φωτιές σε περιοχές της Ηλείας, του Κιλκίς και της Εύβοιας, για πυρκαγιές από αμέλεια.

Κατόπιν ενημέρωσης από την Πυροσβεστική, έγινε γνωστό ότι άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, προκάλεσε πυρκαγιά στην κοινότητα Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης, περίπου στις 15:10 ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα σε ελαιώνα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Η φωτιά έκαψε τρία στρέμματα γεωργικής έκτασης, ενώ ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Επίσης, στην αγροτοδασική περιοχή της Κοινότητας Πενταλόφου, στη θέση «Άνυδρο» του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό καταστροφέα, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και πέντε στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Τέλος, στη Χαλκίδα Ευβοίας, 78χρονος προκάλεσε πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο και σε σταθμευμένα Ι.Χ. οχήματα, κατά την προσπάθειά του να θέσει σε λειτουργία όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, συνδέοντας την μπαταρία του με φορτιστή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 200 τ.μ. ξηρών χόρτων και ξυλείας, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Ο 78χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Φωτιές στην Ελλάδα: 103 συλλήψεις από την 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 456.810,13 ευρώ, ενώ έχουν συλληφθεί 103 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ