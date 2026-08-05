Φωτιές: Red Code την Πέμπτη σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026, λόγω του κινδύνου για πρόκληση φωτιάς.

Ειδικότερα, η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Red Code σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια την Πέμπτη λόγω κινδύνου φωτιάς

Ειδικότερα, σε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται:

H Περιφέρεια Αττικής και

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

⚠️ Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Πέμπτη 06/08



🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:



📍 #Αττική

📍 περιοχές #Εύβοιας #Βοιωτίας



🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας



🚨👉 Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος:… pic.twitter.com/mAQWUiB4Xh — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.