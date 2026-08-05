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Φωτιές: Red Code την Πέμπτη σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ RED CODE Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
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Συγκεκριμένες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026, λόγω του κινδύνου για πρόκληση φωτιάς.

Ειδικότερα, η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Red Code σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια την Πέμπτη λόγω κινδύνου φωτιάς

Ειδικότερα, σε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται:

  • H Περιφέρεια Αττικής και
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Ελλάδα

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