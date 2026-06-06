Φωτιές: Πού οφείλονται οι περισσότερες σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Με αφορμή τον αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο, οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή στους πολίτες.

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο -μια περιοχή που δοκιμάζεται καθημερινά από διάφορες προκλήσεις- ο δήμαρχος Ασπροπύργου, Γιάννης Ηλίας, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι παρατηρείται ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών, ενώ τόνισε πως η περιοχή έχει αλλάξει χαρακτήρα και επιβαρύνεται καθημερινά.

«Κάθε χρόνο δίνουμε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ για να καθαρίσουμε την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, παρά τις παρεμβάσεις, τα απορρίμματα δεν περιορίζονται. Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.

Πού οφείλονται οι περισσότερες φωτιές

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισήμανε ότι πίσω από τη συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών βρίσκεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ένα 15% αφορά εμπρησμούς και τα υπόλοιπα περιστατικά οφείλονται σε αμέλεια», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε χρήση φωτιάς στη φύση.

Τέλος, αποκάλυψε ότι από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις για εμπρησμούς, ενώ έχουν επιβληθεί και εκατοντάδες διοικητικά πρόστιμα που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews