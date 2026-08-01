Φωτιές: Πότε εξασθενεί ο άνεμος - «Κόκκινος συναγερμός» για Αττική και Εύβοια

Τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση φωτιών ευνοούν οι ισχυροί άνεμοι, που πνέουν σε διάφορα πύρινα μέτωπα της χώρας.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, όπως παρουσιάζει σχετικά η ΕΡΤ, δίνοντας πλεονέκτημα στις φωτιές και προκαλώντας δυσκολία υδροληψίας με ισχυρές αναταράξεις στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης αναμένεται να κοπάσουν σταδιακά από το μεσημέρι.

Ωστόσο, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) αναμένεται σήμερα, Σάββατο (1/8) για την Αττική και την Εύβοια σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος της πυρκαγιάς

Παράλληλα άλλες οκτώ περιφέρειες και περιοχές βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4). Μάλιστα, στην περιοχή του Κάβο Ντόρο και των γύρω θαλάσσιων στενών οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με ριπές έως και 9 μποφόρ.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα διατηρηθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε περιοχές του Αιγαίου, στη δυτική Κρήτη και στον Έβρο.

Πάντως, όπως προαναφέρθηκε, η σταδιακή εξασθένηση του μελτεμιού θα ξεκινήσει από το μεσημέρι του Σαββάτου, ενώ καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση τη Δευτέρα.

Μέχρι τότε, όμως, το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, με τους θυελλώδεις ανέμους και την ξηρότητα της βλάστησης να διατηρούν σε πολύ υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών.

Πού υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές: