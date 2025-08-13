Φωτιές: Μάχη για να μη περάσουν στην Πάτρα οι φλόγες - Νύχτα τρόμου σε Χίο, Ζάκυνθο

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα με τις φλόγες να βρίσκονται πλέον μερικά χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε δυο μέτωπα στην Πάτρα και πολύ κοντά σε σπίτια τόσο στην περιοχή της Αρόης όσο και από του Ρωμανού.

Το πρώτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή του Ρωμανού όπου γίνεται μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια. Το άλλο μέτωπο βρίσκεται στην Αρόη, κοντά στην Περιμετρική της Πάτρας. Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να μην ανέβει η φωτιά στο λόφο και περάσει προς το Δασύλλιο.

Πλέον δηλαδή το ένα μέρος της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Άνω Συχαινά καίει δίπλα από την Αρόη. Το άλλο καίει την περιοχή πλέον πάνω από τον Ρωμανό, με το μέτωπο να κατευθύνεται προς Ζάσταβα. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις απασχολούν έντονα οι αναζωπυρώσεις ειδικά πάνω ψηλά στο βουνό στην περιοχή του Μπαλά όπου υπάρχουν ακόμη εστίες φωτιάς.

Πέρα από την φωτιά στα ανατολικά της Πάτρας, φαίνεται ότι υπάρχει ανάκαμψη του πύρινου μετώπου στην περιοχή των Συχαινών, μέσα από την αναζυπύρωση που έγινε στο Πλατάνι. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ για την διευκόλυνση των πυροσβεστών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μειλίχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες Έλληνες και Μολδαβοί πυροσβέστες μαζί με εθελοντές δίνουν τεράστια μάχη για να αποτρέψουν τη φωτιά να φτάσει στο Δασύλλιο, λιγότερο από 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας!

Φωτιά στη Χίο: Οι φλόγες έφτασαν στο χωριό Κηπουριές

Δύσκολο θα είναι και πάλι το βράδυ στη Χίο καθώς η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο νησί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη δημοτική ενότητα Αμανής στη Χίο, ενώ η φωτιά έχει φτάσει στο χωριό Κηπουριές και πέρασε το δρόμο, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία προς το χωριό Φυτά. Το 112 με συνεχή μηνύματα ζήτησε την εκκένωση των οικισμών Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά.

Παράλληλα σημαντικές είναι οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού, με ελιές και εσπεριδοειδή να έχουν γίνει στάχτη.

Στο πιο σοβαρό μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει το δρόμο μετά το χωριό Φυτά.

Στο άλλο μέτωπο, μετά το χωριό Βολισσός, βόρεια, μεταξύ Παρπαριάς και Πυραμάς, η διεύθυνση των ανέμων αλλάζει και δίνει την αισιοδοξία ότι η φωτιά θα στραφεί στα καμένα και θα σβήσει, βοηθώντας έτσι τους πυροσβέστες.

Πρέβεζα: Δεύτερη νύχτα αγωνίας στις φλόγες από τη μεγάλη φωτιά

Σε τρία μέτωπα δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα. Αναζωπύρωση αντιμετωπίζεται και στον Αμμότοπο Άρτας, δεύτερη νύχτα της μεγάλης φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ένα μέτωπο της φωτιάς κινείται προς λίμνη Ζηρού. Ένα δεύτερο κινήθηκε προς τον οικισμό Γοργόμυλο. Ένα τρίτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Καμπί. Τα δύο από τα μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Οι άνεμοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες που ανατροφοδοτούν τη φωτιά στην Πρέβεζα,

Ο αέρας έχει κοπάσει, βοηθώντας το έργο της Πυροσβεστικής, ενώ όλοι περιμένουν με αγωνία το ξημέρωμα για να αρχίσουν να πετούν και πάλι τα εναέρια μέση.

Νωρίτερα, με αλλεπάληλα μηνύματα του 112, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν πολλές περιοχές: Κερασώνα και Αγία Παρασκευή, από τον Αμμότοπο αλλά και τις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης με 17 κοινότητες να είναι χωρίς ρεύμα και νερό.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, στο όρος Διμηνίτσα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα εναέρια μέσα εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο στις ρίψεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες).

Με μήνυμα του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, να μετακινθούν προς την Χώρα Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα.

Η φωτιά καίει σε ορεινή δύσβατη περιοχή και ειδικές μονάδες δασοκομάντο επιχειρούν να την ανακόψουν για να μην φτάσει στην οικιστική περιοχή. Εθελοντές συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς διεύθυνση δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.