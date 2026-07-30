Φωτιές: Καλύτερη η εικόνα στην Πρέβελη Ρεθύμνου, ενισχύσεις στην Πάρο - Η εικόνα σε Κάλυμνο και Άνδρο

Συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής με τις φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο, Κάλυμνο και Άνδρο που καίνε ακόμη, με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν να δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων.

Η Πρέβελη Ρεθύμνου παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, οι αρχές στην Κάλυμνο βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ στην Άνδρο τα μέτωπα προκάλεσαν διακοπή ρεύματος. Η Πάρος αντιμετωπίζει μεγάλη αναζωπύρωση με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί.

Η φωτιά στο Ρέθυμνο

Η εικόνα από το μέτωπο της Πρέβελης στο Ρέθυμνο παρουσιάζεται βελτιωμένη από αργά το απόγευμα. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, νωρίτερα το μεσημέρι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στο φοινικόδασος της περιοχής.

Συγχρόνως, ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από την παραλία της Πρέβελης, που πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με βόρειους ανέμους έντασης 8 μποφόρ. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Η φωτιά στην Κάλυμνο

Η φωτιά στην Κάλυμνο επίσης εξακολουθεί να καίει, την ώρα που όλες οι αρμόδιες επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή Βαθύ.

Με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση.

«Μέχρι να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, κανείς δεν πρόκειται να ησυχάσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η φωτιά στην Πάρο

Μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην Πάρο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 10 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν παράλληλα εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Με μηνύματα του 112 που εστάλησαν νωρίτερα σήμερα, οι κάτοικοι των οικισμών Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά κλήθηκαν να απομακρυνθούν απ' αυτούς και να κατευθυνθούν προς Δρυό και Αλυκή.

Η φωτιά στην Άνδρο

Οι δυνάμεις στην Άνδρο αντιμετωπίζουν δύσκολα πύρινα μέτωπα, με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού του Alpha, να αναφέρουν ότι ένας πυροσβέστης έχει τραυματιστεί και έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στην Παλαιόπολη πλησιάζοντας κοντά σε σπίτια, ενώ ο αέρας έφτασε και τα 11 μποφόρ. Μηνύματα 112 καλούσαν για εκκενώσεις των οικισμών Παλαιόπολη και Κόλυμπος.

Πληροφορίες τέλος, αναφέρουν πολύωρη διακοπή ρεύματος σε διάφορες περιοχές.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ, Open