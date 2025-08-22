Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα μέτωπα σε Περιβόλι Γρεβενών και Παρανέστι Δράμας

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές σε δασικές εκτάσεις στην τοποθεσία Κακοπλεύρι της Δημοτικής Ενότητας Περιβολίου Γρεβενών και στο Παρανέστι Δράμας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και στις δύο περιπτώσεις φωτιάς εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε εστίες με διάσπαρτους καπνούς.

Στο Περιβόλι Γρεβενών η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο σημείο και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τ, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.