Φωτιές: Αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα και Χίο - Σε ύφεση τα μέτωπα σε Άρτα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο

Μάχη με τις φωτιές δίνουν για τρίτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις με την κατάσταση να μοιάζει σήμερα βελτιωμένη σε Χίο, Αχαΐα, και Πρέβεζα.

Στο νησί του Βορείου Αιγαίου δόθηκε ξανά ολονύκτια μάχη με τις φωτιές, ενώ στην Πάτρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Μια νέα εστία φωτιάς που ξέσπασε σήμερα στην Ερμιόνη Αργολίδας τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο. Καλύτερη είναι η εικόνα και στις περιοχές της Άρτας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου που δοκιμάστηκαν από τις φλόγες. Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤNews βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, και κατέγραψαν λεπτό προς λεπτό τις αγωνιώδεις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Φωτιά στην Αχαΐα: Ενεργές εστίες στον Ρωμανό

Ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού στην Aχαϊα με σύμμαχο των πυροσβεστικών δυνάμεων την άπνοια που επικρατεί σήμερα και τους επιτρέπει να κάνουν στοχευμένες ρίψεις με τα εναέρια μέσα. Ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews, Mιχάλης Βασιλάκης, από τη Αρόη της Πάτρας έκανε λόγο για μια άνιση μάχη που έδωσαν όλο το βράδυ πυροσβέστες και εθελοντές και τελικά δείχνει να κερδίζεται.

«Στελέχη της ομάδας Συστημάτων Μη επανδρωμένων Αεροσκαφών έχουν σηκώσει drone προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση των εστιών στην περιοχή» είπε σημειώνοντας ότι εκτός από απλή κάμερα διαθέτουν ταυτόχρονα και θερμική για να εντοπίζουν τις εστίες. «Παραμένει σε ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς θα χρειαστούν μέρες για να σβήσουν όλες οι εστίες», συμπλήρωσε. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης και υδροδότησης με συνεργεία να προσπαθούν να επιδιορθώσουν της βλάβες, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου.

«Και η φωτιά στη Βούντενη και στη Δυτική Αχαΐα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνες» επισημαίνοντας ότι είναι ευτύχημα ότι δεν είχαμε κάποια απώλεια ανθρώπινης ζωής.

«Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δυτική Αχαΐα. Έκαψε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στη δυτική Αχαΐα χθες, όμως, στην Πάτρα είχαμε πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλο το βράδυ έγινε προσπάθεια από την Πυροσβεστική και με τη συνδρομή της Περιφέρειας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, πάνω από 30 μηχανήματα, χωματουργικά, υδροφόρες κλπ. να μην περάσει η φωτιά πέραν του Ρωμανού, είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Πάτρας γιατί αν πήγαινε παραπέρα θα είχαμε πραγματικά προβλήματα που δεν θέλω να τα σκέφτομαι» δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» με την Μαρία Γεωργίου ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαίμης.

Φωτιές: Αναζωπυρώσεις στη Χίο

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη όλο το βράδυ, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κηπουριές όσο και σε Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα αλλά και Παρπαριά. Χθες βράδυ η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές, σύμφωνα με κάτοικους δεν έχουν καεί σπίτια. Επίσης έφτασε κοντά στο χωριό Παρπαριά, όπου και κατάφεραν να την ελέγξουν. Πάντως η ατμόσφαιρα σε όλη τη γύρω περιοχή της Αμανής είναι αποπνικτική και στο δρόμο από Κατάβαση προς Βολισσό, αφού η άπνοια έχει «καθίσει» τον καπνό.

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις» ανέφερε ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πυλιώτης κάνοντας λόγο για ένα γκρίζο και αποκαρδιωτικό σκηνικό με τη γη να καπνίζει ακόμη. Οι διάσπαρτες εστίες που καίνε ακόμη βρίσκονται σε απόκρημνες περιοχές στις οποίες επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. «Οι λίγοι μόνιμοι κάτοικοι, στο χωριό Κηπιουριές, κατάφεραν και διέσωσαν τα σπίτια τους», συμπλήρωσε. Μαζί με τους εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεργεία των ΟΤΑ με τις υδροφόρες. «Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την άπνοια και να σβήσουν και οι τελευταίες φωτιές», πρόσθεσε.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Ζάκυνθο

Πολύ καλύτερη είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο όπου η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Από τον Αγαλά Ζακύνθου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος αναφέρθηκε στις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια και αγροτικές επιχειρήσεις στο χωριό, όπου υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα. «Η εικόνα την επόμενη μέρα είναι αποκαρδιωτική. Πολλές αγροτικές και δασικές εκτάσεις έχουν καεί. Είναι και περιβαλλοντική και οικονομική η ζημιά», σημείωσε λέγοντας ότι όλα δύσκολα έχουν περάσει.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, οι πυρκαγιές που κατάκαιγαν σχεδόν για δύο 24ωρα την Ζάκυνθο έκαναν στάχτη 22.490 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών και περίπου 20 κτίσματα μεταξύ αυτών κατοικίες, αγροικίες, αποθήκες και επιχειρήσεις. Από το πρωί επιχειρούν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία κάνουν ρίψεις συνεχώς, καθώς σε αρκετά σημεία των – ανενεργών πλέον – μετώπων εντοπίζονται αναζωπυρώσεις και αντιμετωπίζονται άμεσα.

Φωτιές: Δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα στην Πρέβεζα

Μετά από δύο δύσκολα 24ωρα είναι καλύτερη η εικόνα σε Πρέβεζα και Άρτα. «Πολλά χωριά είχαν προβλήματα» ανέφερε ο Δημήτρης Κοσίνας λέγοντας ότι πλέον στόχος είναι η οριοθέτηση της φωτιάς. «Αυτή την στιγμή μιλάμε για ύφεση. Ισχυρή είναι η παρουσία των εναέριων μέσων» σημείωσε ο δημοσιογράφος του EΡΤΝews. Για την βελτιωμένη κατάσταση της πυρκαγιάς μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» με την Μαρία Γεωργίου, και ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, Στράτος Ιωάννου: «Είναι καλύτερη μέρα από τη χθεσινή. Μετά την ενημέρωση που έχουμε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι ότι μεγάλα ενεργά μέτωπα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν εστίες στις οποίες τα εναέρια μέσα αλλά και τα επίγεια μέσα προσπαθούν να σβήσουν και ο άνεμος έχει πέσει, δεν φυσάει καθόλου. Άρα αυτό είναι πολύ ευνοϊκό. Έτσι αισιοδοξούμε σε μία πολύ καλύτερη μέρα. Μήπως μέχρι το τέλος της ημέρας έχει τεθεί υπό έλεγχο και τα πράγματα πάνε σε μία άλλη κατάσταση».

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην Κεφαλονιά, στον Αθέρα είναι υπό πλήρη έλεγχο. Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Αθέρας και έκαψε εκατοντάδες στρέμματα. «Είναι αρκετές εκατοντάδες τα στρέμματα που είναι καμένα» ανέφερε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ανδριώτης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στελέχη του Δήμου Ληξουρίου, βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στην περιοχή, σε επιφυλακή για ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Η φωτιά απείλησε και κτηνοτροφικές μονάδες, από τις οποίες όμως είχαν εγκαίρως απομακρυνθεί τα ζώα.

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Προφήτη Ηλία Ερμιόνης

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας της Ερμιόνης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμιονίδας, Γιάννη Γεωργόπουλο. Στην κατάσβεση συνέδραμαν καθοριστικά επτά εναέρια μέσα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 47 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα επιχειρούσαν αδιάκοπα από την πρώτη στιγμή.