ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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Φωτιά: Yψηλός κίνδυνος εκδήλωσης σε 12 περιοχές την Πέμπτη - Για πρώτη φορά φέτος και στην Αττική

Η Αττική θα βρεθεί αύριο αντιμέτωπη με υψηλό κίνδυνο φωτιάς, για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι - Δείτε τον χάρτη

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Υψηλός κίνδυνος φωτιάς αναμένεται αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα και τους πολίτες να καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (Επίπεδο 3 – Κίτρινο) εντάσσονται οι περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Ηρακλείου, η Κάρπαθος, καθώς και τα νησιά Λέσβος, Ικαρία, Σάμος και Χίος. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και η Αττική, η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά τη φετινή αντιπυρική περίοδο σε επίπεδο υψηλού κινδύνου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, όπως η καύση υπολειμμάτων βλάστησης ή η χρήση εξοπλισμού που παράγει σπινθήρες.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, με εντατικοποιημένες περιπολίες και επιχειρησιακά σχέδια άμεσης επέμβασης, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ελλάδα

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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