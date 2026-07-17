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Φωτιά τώρα στον Πύργο: Ενεργοποιήθηκε το 112

Για την κατάσβεση επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΠΥΡΓΟΣ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες Πύργου Ηλείας οδήγησε στο να ενεργοποιηθεί το 112, το οποίο καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σε ό,τι αφορά στην κατάσβεση της φωτιάς στον Πύργο, κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π» αναφέρει το ενημερωτικό της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στον Πύργο.

Φωτιά τώρα στον Πύργο: Ήχησε το 112

Το 112 ήχησε για όλη την περιοχή του Πύργου, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση εκκένωσης.

«Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή του Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» επισημαίνει με τη σειρά του.

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