Φωτιά τώρα στον Ορχομενό Βοιωτίας: «Σηκώθηκαν» 10 εναέρια μέσα

Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση.

Στο σχετικό της ενημερωτικό για τη φωτιά στον Ορχομενό Βοιωτίας, η Πυροσβεστική αναφέρει πως επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.» επισημαίνει.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Πυροσβεστική γνωστοποιεί πως οι δυνάμεις που επιχειρούν στον Ορχομενό Βοιωτίας, αυξήθηκαν καθώς, πλέον, στο σημείο βρίσκονται 62 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 17 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά 7 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.